الأورمان: تجهيز وتعبئة 40 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بأسوان

أعلنت جمعية الأورمان عن الانتهاء من تجهيز وتعبئة 40 ألف كرتونة مواد غذائية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، وذلك استعدادًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع المحافظة، قبل حلول شهر رمضان المعظم بوقت كافى .

يأتى ذلك بالتزامن مع حلول شهر شعبان، وفى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، والعمل على إدخال روح البهجة والتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى ومنظمات المجتمع المدنى.

وأكد محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن المديرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتسعى لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، وأن هذه الجهود تأتى متواكبة مع الدور الإنسانى الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والتى تمثل ركيزة أساسية للتنمية والنماء وخدمة أبناء المجتمع.

جهود متنوعة

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وضعت معايير دقيقة لاختيار الأسر المستفيدة من كراتين رمضان، بحيث تكون الأولوية للأرامل والأيتام، والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير، أو من ذوى الإعاقة، أو أصحاب الدخول الضعيفة، والحرص على توسيع نطاق التوزيع ليشمل القرى والمناطق النائية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بالمحافظة.

وأشار مدير عام الأورمان إلى إطلاق 3 فئات من كراتين المواد الغذائية بأحجام مختلفة، على أن يتم توزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، والانتهاء من التوزيع خلال الثلث الأوسط من الشهر الكريم، بالإضافة إلى كرتونة «الستر» التى تكفى أسرة كاملة طوال شهر رمضان، وأن كراتين هذا العام تتميز بجودة عالية فى المكونات، والتى تشمل الأرز والزيت والمكرونة والبلح والفول والسمنة والصلصة والشاى.

الجدير بالذكر أن توزيع كراتين رمضان نشاط خيرى موسمى تحرص جمعية الأورمان على تنفيذه سنويًا منذ سنوات، بهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا بما يكفى لمدة 15 يومًا، لمساعدتهم على استقبال الشهر الكريم دون عوز أو حاجة.