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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 600 كيلو ألبان غير صالحة بالسنطة .. ومحافظ الغربية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق | صور

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

​تمكنت  الأجهزة الرقابية بمحافظة الغربية اليوم من إحباط ترويج كميات كبيرة من الألبان الفاسدة بالأسواق والمحال التجارية، حيث تمكنت حملة تفتيشية مكبرة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط 600 كيلوجرام من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت الغذائية بمركز السنطة.

توجيهات محافظ الغربية 


​وجاءت عملية الضبط عقب الفحوصات المعملية والظاهرية التي أجراها مفتشو الحملة، والتي أثبتت عدم مطابقة الشحنة لاشتراطات سلامة الغذاء، لاحتوائها على شوائب وحشرات فضلاً عن ارتفاع نسبة الحموضة بها، مما يجعلها تشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين في حال تداولها. 

حملات رقابية 

كما تم التحفظ على كامل الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات محافظ الغربية 


​من جانبه، تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التفتيشية، مؤكداً استمرار الضربات الرقابية المشتركة بكافة مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة على تداول الأغذية. وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، موجهاً بتغليظ العقوبات على المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

ردع مخالفين 


​وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن هذه الحملات تُنفذ بناءً على توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، وضمن استراتيجية متكاملة لتشديد التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية، والتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية والاشتراطات الصحيات المقررة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رقابية ردع مخالفين ألبان منتهية الصلاحية

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