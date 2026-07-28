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زيارة سرية إلى واشنطن .. نتنياهو يراهن على تغيير موقف ترامب تجاه إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الفريق قاصد محمود: نتنياهو طلب زيارة واشنطن بدوافع انتخابية وبسبب الموقف من إيران

نتنياهو
نتنياهو

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن لم تأتِ بطلب من الرئيس الأمريكي، بل بطلب من نتنياهو نفسه، لافتا إلى أن الحالة السياسية الإسرائيلية، وحزب الليكود، ونتنياهو شخصيًا، جميعها مارست ضغوطًا دفعت باتجاه هذه الزيارة، في محاولة لتغيير الأجواء العامة التي سادت بين الشخصين خلال الأسابيع الماضية، والتي انعكست سلبًا على الوضع السياسي والانتخابي لنتنياهو، لذلك فإن للزيارة أهمية كبيرة في هذا التوقيت.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، أن إيران هي العنوان الأبرز في هذا اللقاء، فبالنسبة لإسرائيل، فإن الأساس في أي اتفاق مع إيران يتمثل في المشروع النووي، وفي مصير اليورانيوم المخصب، وتعتبر إسرائيل أن أي اتفاق لا يتضمن إعادة اليورانيوم المخصب أو إخراجه من إيران هو اتفاق غير مقبول، ولن توافق عليه، وهذا موقف إسرائيلي واضح.

أوضح أن القضية الإيرانية اليوم أصبحت أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. فهناك ملفات مهمة مرتبطة بأي اتفاق مقبل، سواء من خلال مذكرات التفاهم أو الترتيبات المصاحبة له، ولا سيما ما يتعلق بالحرب على مختلف الجبهات، وبالوضع في لبنان، وإصرار إسرائيل على عدم وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار هناك.

وتابع: "الملفات متداخلة، صحيح أن إيران، ومشروعها النووي، يشكلان العنوان الرئيسي، ولا أعتقد أن هناك خلافًا جوهريًا بين ترامب ونتنياهو بشأن هذا الملف تحديدًا، لكن هناك قضايا أخرى أبعد من المشروع النووي وأكثر أهمية".

نتنياهو اسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

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