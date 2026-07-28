النقض: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه للابتزاز الإلكتروني

شددت محكمة النقض في أحدث أحكامها على خطورة جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني.

تتدرج العقوبات وفقاً لطبيعة التهديد ونوعه حيث ان التهديد والابتزاز العام يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من تعمد استخدام برنامج آلي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

كما انه إذا كان التهديد أو الابتزاز مصحوباً بطلب دفع مبالغ مالية أو القيام بفعل أو الامتناع عنه، تُطبق المادة (327) من قانون العقوبات، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان المهدَّد به ينسب أمراً مخدشاً بالشرف أو الاعتبار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك الخصوصية عبر وسائل التواصل.