بإطلالة سماوية .. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الشابة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة مجمعة عبر خاصية "القصص القصيرة" ، استعرضت خلالها إطلالتها الصيفية الساحرة وسط أجواء طبيعية خلابة.

إطلالة مبهجة وأناقة لافتة

ظهرت ميرنا في الصور بطقم أنيق باللون الأزرق السماوي مكون من قطعتين( تيشرت قصير وتنورة طويلة بتفاصيل متموجة)، معتمدة على تسريحة شعر منسدلة بلمسات ناعمة وطبيعية تناسقت تماماً مع الخلفية الخضراء والجبال المحيطة بها.

تفاعل واسع

أرفقت ميرنا الصورة بخلفية موسيقية لأغنية "3 دقات"، إلى جانب إيموجي الفراشة الزرقاء اللطيف، لتنهال عليها إعادات المشاركة ورسائل الإعجاب والثناء من محبيها على أناقتها الدائمة واختياراتها المميزة في العطلات.