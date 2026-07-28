ناشئات مصر يحققن فوزا جديدا على نيجيريا في بطولة العالم للإسكواش

واصل منتخب مصر لناشئات الإسكواش عروضه القوية في بطولة العالم للناشئين والناشئات 2026، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، بتغلبه على منتخب نيجيريا بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات، المقامة حاليًا في كندا خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجاري.

ونجح المنتخب المصري في حسم المباراة دون خسارة أي مواجهة، ليؤكد تفوقه في المجموعة ويحجز صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما سبق له الفوز على البرازيل ثم كندا بالنتيجة نفسها.

وبهذا الانتصار، يواصل منتخب الناشئات مشواره بثبات نحو المنافسة على لقب البطولة، مستفيدًا من المستويات المميزة التي قدمتها اللاعبات منذ انطلاق المنافسات.

مجموعتا مصر في البطولة

* الناشئات: مصر – البرازيل – كندا – نيجيريا.

* الناشئون: مصر – ألمانيا – نيوزيلندا.

ويأتي تألق منتخب الناشئات بعد الإنجاز الكبير الذي حققته البعثة المصرية في منافسات الفردي، بحصد 7 ميداليات جاءت كالتالي:

* محمد زكريا: ذهبية

* آدم حول: فضية

* رقية سالم: فضية

* مروان عسل: برونزية

* سيف الدين الرفاعي: برونزية

* مليكة تيمور: برونزية

* بارب سامح: برونزية

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات كلًا من: مليكة تيمور، رقية سالم، بارب سامح، وحبيبة رزق، فيما يمثل منتخب الناشئين كل من: محمد زكريا، سيف الدين رفاعي، آدم حول، ومروان عسل.

ويطمح المنتخب المصري إلى مواصلة نتائجه المميزة في منافسات الفرق، من أجل إضافة لقب جديد إلى سجل الإنجازات المصرية في الإسكواش على المستوى العالمي.