توتنهام يستهدف عمر مرموش.. ودي زيربي يلمح إلى «صفقة هجومية مدوية»

كشف الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، عن اقتراب ناديه من إبرام صفقة هجومية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن إدارة النادي تواصل العمل على تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لما أورده موقع football.london يعد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعزيز هجوم توتنهام، في ظل إعجاب دي زيربي بإمكانات اللاعب وقدراته الفنية.

ميركاتو قوي لتوتنهام

وكان توتنهام قد دعم صفوفه بعدد من الصفقات البارزة هذا الصيف، حيث بلغت قيمة إنفاقه نحو 237 مليون جنيه إسترليني أبرزها التعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ضم ماتيوس فيرنانديز في صفقة وصلت إلى 85 مليون جنيه إسترليني.

"قنبلة" جديدة في الطريق

وأشار التقرير إلى أن النادي اللندني يواصل أيضًا مفاوضاته مع مانشستر سيتي لضم الجناح البرازيلي سافينيو إلا أن دي زيربي ألمح إلى إمكانية حسم صفقة هجومية أخرى قبل إنهاء هذا التعاقد.

وقال المدرب الإيطالي: “في سوق الانتقالات عندما أريد لاعبًا، أصبح مثل سمكة القرش.. لا توجد فرصة لرفض طلبي” مضيفًا: "أنجزنا نحو 60% من مشروعنا حتى الآن، وما زالت لدينا قنبلة أخرى".

وأوضح دي زيربي أنه يأمل في إتمام الصفقة الجديدة قريبا لكنه أكد أن المفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي.

منافسة أوروبية على النجم المصري

ويحظى عمر مرموش باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى توتنهام إلى جانب جالاتا سراي وأستون فيلا.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل محدودية مشاركات اللاعب مع مانشستر سيتي نتيجة المنافسة القوية في الخط الأمامي وهو ما قد يدفعه إلى البحث عن تجربة جديدة تمنحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم.

ترقب لموقف الصفقة

ويترقب جمهور توتنهام هوية الصفقة التي وصفها دي زيربي بـ"القنبلة" وسط تكهنات متزايدة بأن يكون عمر مرموش هو الهدف الأبرز لتدعيم هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.