قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
كأس العالم 2026| الأرجنتين تتقدم على النمسا بهدف ميسي في الشوط الأول
وزير المالية: 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي : دعوة سموتريتش لإعادة احتلال غزة إعلان صريح لتصفية القضية الفلسطينية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
أ ش أ

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية وإعادة الاستيطان فيه.

وأكد أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتحريضًا مباشرًا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومخططًا استعماريًا خطيرًا يهدف إلى إعادة احتلال القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال اليماحي- في بيان، اليوم الاثنين - إن هذه الدعوات تمثل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على أن دعوات إعادة الاستيطان في قطاع غزة تقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنجاح مسار التفاوض، وتهدد فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتعرقل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة ضد وزير الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليه وعلى جميع مسؤولي كيان الاحتلال المحرضين على الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاتهم وتحريضهم جزءًا من الجرائم المستمرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد اليماحي مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسات الاحتلال الاستعمارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

البرلمان العربي وزير مالية التصريحات سيطرة إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

كزبرة

كزبرة: عادي مصر تأخد كأس العالم

علي ربيع

علي ربيع يحتفل بمنتخب مصر: فوز تاريخي وفرحة هتعيش

بوستر حفل وائل كفوري

نفاد تذاكر حفل وائل كفوري المرتقب في قبرص

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد