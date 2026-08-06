محمد رمضان يشيد بمصطفى حدوتة: شاعر مصر الأول

أشاد الفنان محمد رمضان بالشاعر مصطفى حدوتة بعد تحقيقهما نجاحات متتالية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه شاعر مصر الأول.



وكتب رمضان عبر حسابه على فيسبوك، الآتي: انهيت أغنية حبيبي أنا من غيرك ولكن باقي جملتين جوا الأغنية أرجو من جمهوري كتابتهم هنا في التعليقات عشان ألحق أسجلهم دلوقتي .. واللي هاخد جملته هدفعله نفس أجر شاعر مصر الأول مصطفى حدوتة.



ليرد عليه حدوتة، قائلًا: بشهادة نجم مصر الأول مصطفى حدوتة شاعر مصر الأول.

أعمال مصطفى حدوتة كع محمد رمضان.



تعاون حدوتة مع رمضان في العديد من الأغاني الناجحة على مدار السنوات الماضية، منهم: أغنية أنا أنت، أغنية إيه يا قلبي، أغنية ثابت، أغنية خمسة كل خميس، أغنية رقم واحد يا أنصاص.