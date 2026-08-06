صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي تجمع ولاء الشريف والسندريلا سعاد حسني

نشرت الفنانة ولاء الشريف الصورة عبر خاصية الاستوري، وهي عبارة عن صورة تخيلية تم تصميمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ai لتجمع بينها وبين الفنانة الراحلة سعاد حسني.

ولاء الشريف

تظهر سعاد حسني في مقدمة الصورة باللونين الأبيض والأسود وبمظهرها الكلاسيكي الشهير بفستان أسود وعقد لؤلؤ، بينما تقف ولاء الشريف خلفها بإطلالة حديثة تتكون من بليزر وتيشيرت وبنطال جينز.

ولاقى هذا التصميم إعجاب المتابعين، حيث أعادت ولاء مشاركته من أحد حسابات معجبيها الذي قام بتصميم الصورة دمجاً بين الزمن الجميل والعصر الحالي.