إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار جهود المحافظة في التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تنفيذ حملات إزالة مكثفة بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة، وفرض هيبة القانون، ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الرقعة الزراعية.

وشهدت مدن ومراكز البحيرة تنفيذ حملات مكبرة ضمن الموجة الـ29 لإزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف أمس الثلاثاء، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية وجهات الولاية، وأسفرت عن الآتي:

بالنسبة للحالات داخل المستهدف تم إزالة

13 حالة تعدٍ على مساحة 586 م²، شملت 9 حالات تعدٍ على مبانٍ بمساحة 300 متر مربع، و4 حالة تعدٍ على مبان ضمن المتغيرات المكانية على مساحة إجمالية 286 متر مربع.

أما خارج المستهدف، فقد تم إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية بإجمالي مساحة قيراط و14 سهم.

وأكدت محافظ البحيرة، أن ملف إزالة التعديات يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرةً إلى استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين .