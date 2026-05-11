محافظ الفيوم: نعمل على تحقيق تنمية شاملة للساحل الجنوبي في بحيرة قارون

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، حرص المحافظة على تحقيق التنمية الشاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بما يسهم في تحسين المستويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية المحيطة.

وأوضح المحافظ، خلال اجنماع اليوم، أنه من الضرورى ربط مقترح التنمية المتكامل للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، مع مخطط تنمية الساحل الشمالي للبحيرة، بهدف الاستغلال الأمثل لكافة المقومات السياحية والتنموية، وزيادة حركة السياحة للمحافظة، فضلاً عن توفير فرص العمل لأبناء الفيوم.

وأشار غنيم، إلى ضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة لأراضي الساحل الجنوبي، وتنويع الأنشطة السياحية، وتحسين جودة الخدمة، للوصول إلى استثمار سياحي مستدام، مع الاستغلال الأمثل لتنوع بيئات المحافظة، لتحقيق طفرة تنموية في مختلف القطاعات الاستثمارية، بما يُسهم في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، وتعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح التنمية المتكاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، في إطار حرص المحافظة على الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة جنوب البحيرة، والاستفادة القصوى من مقوماتها السياحية ،حيث استعرض استشاري التخطيط العمراني الدكتور محمد بدر، ملامح وأهداف المقترح التنموي المتكامل للساحل الجنوبي للبحيرة ، بما يراعي الخصائص البيئية للمنطقة، موضحاً مبررات التنمية السياحية لجنوب البحيرة، لمواجهة الزحف العمراني غير المنظم، والتدهور البيئي والمائي، فضلاً عن القيمة الاقتصادية غير المستغلة للأراضي، وتوافر المقومات الطبيعية والبيئية بالمنطقة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين البيئة والعمران، وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية من خلال إدخال أنشطة سياحية بيئية وثقافية وعلمية، وتعزيز الهوية البصرية للمحافظة، وحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف غنيم، أنه تم الانتهاء من دراسة وتحليل الوضع الراهن، مع الاستفادة من الدراسات البيئية السابقة للمنطقة، والمشروعات المشابهة في الخصائص والمساحة بعدد من الدول، كما تم وضع رؤية واستراتيجبة لتنمية الساحل الجنوبي للبحيرة بشكل عام، ونقاط القوة والضعف للمشروع، وعمل تحليل ومخطط تفصيلي للمنطقة ذات الأولوية.

من جانبه ، أشار استشاري التخطيط العمراني، أن استراتيجية تنمية الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، ترتكز على 4 محاور هي : السياحة، التراث، المجتمع المحلي، والحفاظ على الطبيعة، حيث تم تقسيم المشروع إلى 6 مناطق وفقاً لمقومات كل منطقة وتنوعها، بحيث تتكامل مع بعضها، وتشمل؛ إقامة منتجع بيئي للمجتمع المحلي، ومنتجع بيئي حرفي تجاري، ومنتزه بيئي تجاري للطيور والنباتات، ومنتجع للسياحة الريفية، ومركز للسياحة التراثية، ومنتجع بيئي سياحي فلكي، مستعرضاً مخطط المنطقة السادسة والأنشطة السياحية والترفيهية التي يمكن تنفيذها بالمنطقة.