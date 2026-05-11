قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: نعمل على تحقيق تنمية شاملة للساحل الجنوبي في بحيرة قارون

محافظ الفيوم: نعمل على تحقيق تنمية شاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون
محافظ الفيوم: نعمل على تحقيق تنمية شاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، حرص المحافظة على تحقيق التنمية الشاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بما يسهم في تحسين المستويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية المحيطة.

وأوضح المحافظ، خلال اجنماع اليوم، أنه من الضرورى ربط مقترح التنمية المتكامل للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، مع مخطط تنمية الساحل الشمالي للبحيرة، بهدف الاستغلال الأمثل لكافة المقومات السياحية والتنموية، وزيادة حركة السياحة للمحافظة، فضلاً عن توفير فرص العمل لأبناء الفيوم.

وأشار غنيم، إلى ضرورة إجراء دراسة جدوى اقتصادية شاملة لأراضي الساحل الجنوبي، وتنويع الأنشطة السياحية، وتحسين جودة الخدمة، للوصول إلى استثمار سياحي مستدام، مع الاستغلال الأمثل لتنوع بيئات المحافظة، لتحقيق طفرة تنموية في مختلف القطاعات الاستثمارية، بما يُسهم في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، وتعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح التنمية المتكاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون، في إطار حرص المحافظة على الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة جنوب البحيرة، والاستفادة القصوى من مقوماتها السياحية ،حيث استعرض استشاري التخطيط العمراني الدكتور محمد بدر، ملامح وأهداف المقترح التنموي المتكامل للساحل الجنوبي للبحيرة ، بما يراعي الخصائص البيئية للمنطقة، موضحاً مبررات التنمية السياحية لجنوب البحيرة، لمواجهة الزحف العمراني غير المنظم، والتدهور البيئي والمائي، فضلاً عن القيمة الاقتصادية غير المستغلة للأراضي، وتوافر المقومات الطبيعية والبيئية بالمنطقة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين البيئة والعمران، وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية من خلال إدخال أنشطة سياحية بيئية وثقافية وعلمية، وتعزيز الهوية البصرية للمحافظة، وحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف غنيم، أنه تم الانتهاء من دراسة وتحليل الوضع الراهن، مع الاستفادة من الدراسات البيئية السابقة للمنطقة، والمشروعات المشابهة في الخصائص والمساحة بعدد من الدول، كما تم وضع رؤية واستراتيجبة لتنمية الساحل الجنوبي للبحيرة بشكل عام، ونقاط القوة والضعف للمشروع، وعمل تحليل ومخطط تفصيلي للمنطقة ذات الأولوية.

من جانبه ، أشار استشاري التخطيط العمراني، أن استراتيجية تنمية الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، ترتكز على 4 محاور هي : السياحة، التراث، المجتمع المحلي، والحفاظ على الطبيعة، حيث تم تقسيم المشروع إلى 6 مناطق وفقاً لمقومات كل منطقة وتنوعها، بحيث تتكامل مع بعضها، وتشمل؛ إقامة منتجع بيئي للمجتمع المحلي، ومنتجع بيئي حرفي تجاري، ومنتزه بيئي تجاري للطيور والنباتات، ومنتجع للسياحة الريفية، ومركز للسياحة التراثية، ومنتجع بيئي سياحي فلكي، مستعرضاً مخطط المنطقة السادسة والأنشطة السياحية والترفيهية التي يمكن تنفيذها بالمنطقة.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم تحقيق التنمية الشاملة للساحل الجنوبي لبحيرة قارون تحسين المستويات الاجتماعية والاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

ايمن الرمادي

رسالة مؤثرة من أيمن الرمادي لجماهير الزمالك واللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية

شوبير

أحمد شوبير: الغموض يحيط بمنصب مدير الكرة في الأهلي

بيراميدز

بيراميدز يواصل كتابة التاريخ.. كأس مصر 2026 يضيف بطولة جديدة لخزائن النادي

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد