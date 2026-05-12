ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام آخر بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى من حسابه البنكى بالبحيرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير) وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قِبل أحد الأشخاص من خلال قيامه بإيهام إحدى السيدات (مقيمة بذات الدائرة) بتحويل مبلغ مالى لها عبر إحدى المحافظ الإلكترونية، وقيامها بطلب المساعدة من المجنى عليه للتحصل على المبلغ المالى على محفظته وإعطائه لها، وتمكن المشكو فى حقه بموجب ذلك من النصب عليه والإستيلاء على المبلغ المالى من حسابه .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزته (3 هواتف محمولة – 8 شرائح هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (5) وقائع أخرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.