- خطوات مهمة قبل شراء أي سيارة مستعملة  :

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات وبالتالي عن شراء سيارة مستعملة يتطلب الأمر دقة لتجنب المشاكل الفنية والمالية .

وبالتالي عند شراء سيارة مستعملة يجب فحص المحرك والهيكل وخاصة السقف والقوائم، وقم بتجربة قيادة السيارة، بالاضافة إلي مراجعة سجلات الصيانة، والتأكد من سلامة الأوراق القانونية، وشهادة المخالفات، وإتمام التعاقد في الشهر العقاري.

تحديد الميزانية

احسب تكلفة الشراء بجانب مصاريف الصيانة الفورية

البحث الذكي

ابحث في أماكن موثوقة، ولا تعتمد على المظهر فقط، وقم بالاستعانة بمتخصص، ولا تذهب وحدك، واصطحب ميكانيكي أو فني متخصص .

فحص الهيكل

تأكد من عدم وجود صدأ، أو خدوش، أو آثار تصادم أو اختلاف في لون الطلاء .

المحرك

شغل السيارة وهي باردة، واستمع لصوتها وتجنب الأصوات الغريبة، وابحث عن أي تسريب سوائل.

عداد المسافات

تأكد من منطقية عداد المسافات مقارنة بعمر السيارة.

القيادة الفعلية

جرب السيارة على طرق سريعة وداخل المدينة وأستمع لصوت المحرك جيدا لمعرفة ما اذا كان به أعطال ام لا .

الفرامل والتعليق

تأكد من استجابة الفرامل وعدم وجود اهتزازات بها قبل التحرك بالسيارة .

تبديل السرعات

اختبر سلاسة ناقل الحركة في السيارات الأوتوماتيك والمانيوال .

سجلات الصيانة

اطلب سجل الصيانة الدوري لمعرفة تاريخ السيارة.

شهادة المخالفات

تأكد من خلو السيارة من المخالفات أو خصم قيمتها من السعر.

تسجيل السيارة

انقل الملكية بعقد مسجل في الشهر العقاري وليس توكيلًا فقط.

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب إلا تظهر حماسك المفرط للبائع لكي تتمكن من التفاوض على السعر، واطلب رفع السيارة في مركز صيانة لفحصها من الأسفل .

