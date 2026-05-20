يارب تكمل.. رد فعل طارق السيد على تقدم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق بعد تقدم القلعة البيضاء امام سيراميكا بهدف نظيف في الشوط الاول من المباراة بالدوري المصري.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"يارب تكمل على خير الاول للزمالك الدباغ".



نجح عدي الدباغ مهاجم الزمالك في احراز هدف التقدم في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

شهدت المباراة فرصة خطيرة لصالح الفريق بعد كرة مقطوعة من سعد سمير، وصلت إلى عبد الله السعيد الذي مررها بدوره إلى شيكو بانزا، ليسدد كرة من انفراد تام من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، إلا أن رجب نبيل تألق وأنقذ الكرة بشكل رائع من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة.

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك معتمد جمال، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.