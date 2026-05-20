انتظره خارج المحل بدراجة نارية.. القبض على سارق هاتف محمول من محل وشريكه في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال ولاذ بالفرار بصحبة آخر مستقلان دراجة نارية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (مالك محل هواتف محمولة – مقيم بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتف محمول من داخل المحل الخاص به ولاذ بالفرار بصحبة آخر مستقلان دراجة نارية.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية) ، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ، الهاتف المستولى عليه) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.