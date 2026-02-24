الرقص بملابس خادشة يقود صانعة محتوى للمساءلة.. القانون يواجه فيديوهات «خدش الحياء» بالحبس والغرامة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صانعة محتوى بعد نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت رقصًا بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية، في واقعة أعادت تسليط الضوء على العقوبات القانونية المقررة لنشر المحتوى المنافي للآداب العامة.

ويواجه نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد خادشة للحياء أو تحريضًا على الفسق والفجور عقوبات مشددة وفقًا لنصوص قانون العقوبات، الذي يجرّم تصنيع أو عرض أو نشر المواد المنافية للآداب العامة بأي وسيلة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز أو ينشر مواد مخلة بالآداب العامة بقصد العرض أو التداول أو النشر، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تمتد المسؤولية الجنائية – وفق المادة 178 مكرراً (1) – إلى القائمين على النشر، بما في ذلك رؤساء التحرير والناشرون في حال ارتكاب الواقعة عبر وسائل الإعلام، باعتبارهم فاعلين أصليين بمجرد النشر.

ويحمّل القانون المسؤولية كذلك لكل من يشارك في تداول أو عرض المواد المخلة بالآداب، بما يشمل الطابعين والموزعين والعارضين والمستوردين والوسطاء، حال ثبوت مشاركتهم العمدية في نشر المحتوى المخالف.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة انتشار المقاطع المصورة الخادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على أن نشر هذا النوع من المحتوى قد يعرّض صاحبه للمساءلة الجنائية والعقوبات المقررة قانونًا.