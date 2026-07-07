سينما الهناجر تستضيف صالون "كلام ف السيما" احتفاءً بالفنان الشامل محمد نوح الخميس المقبل

في إطار حرصه على توثيق الذاكرة الفنية المصرية وفتح مساحات للحوار مع رموز الإبداع، يستضيف مركز سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 9 يوليو، لقاءً جديدًا من صالون "كلام ف السيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، ويأتي هذا الشهر تحت عنوان "محمد نوح.. الفنان الشامل وأيقونة الأغنية الوطنية ومجدد المسرح الغنائي".

ويتناول الصالون مسيرة الفنان الكبير محمد نوح، من خلال استعراض مختارات من أبرز أعماله الفنية، وإلقاء الضوء على إسهاماته في الأغنية الوطنية والمسرح الغنائي والموسيقى التصويرية، وذلك بحضور أفراد أسرته ونخبة من الفنانين والأكاديميين والنقاد.

ويشارك في اللقاء الفنان التشكيلي والعازف والروائي والمنتج حسين نوح، والدكتورة سحر محمد نوح أستاذة الموسيقى بالمعهد العالي للكونسرفتوار، والدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما وعميد المعهد العالي للنقد الفني الأسبق، والدكتور رضا الوكيل أستاذ الغناء الأوبرالي بالمعهد العالي للكونسرفتوار بأكاديمية الفنون ورئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور نادر عباسي المايسترو العالمي، والدكتور طارق مهران المايسترو وأستاذ الموسيقى، والمخرج السينمائي عادل عوض، وكبير مهندسي الصوت السينمائي أحمد جابر، والكاتبة الصحفية رانيا حفني مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى جانب عدد من ضيوف المنصة وجمهور الصالون.

ويُعد محمد نوح أحد أبرز رموز الفن المصري الحديث؛ إذ ارتبط اسمه بالأغنية الوطنية والمسرح الغنائي، وأسهم في إثراء الحركة الموسيقية بالتلحين والغناء والتأليف، كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، وترك إسهامات أكاديمية وبحثية بارزة في مجال الموسيقى المصرية.

ويأتي صالون "كلام ف السيما" ضمن البرامج الثقافية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية بهدف تعزيز الثقافة السينمائية، وإحياء الذاكرة الفنية، وإتاحة حوار مباشر بين الجمهور وصناع الإبداع، بما يسهم في ترسيخ الوعي بقيمة الرموز الفنية التي أسهمت في تشكيل وجدان المجتمع المصري.