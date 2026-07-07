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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية لبنان يبحث مع نائب وزير خارجية أرمينيا التعاون

وزير خارجية لبنان يبحث مع نائب وزير خارجية أرمينيا التعاون
وزير خارجية لبنان يبحث مع نائب وزير خارجية أرمينيا التعاون
أ ش أ

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم ، نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أميركي.

وأكد كوستانيان - خلال اللقاء - أن هذه المبادرة رغم تواضعها تعكس تقدير أرمينيا للبنان وشعبه، مجدداً دعم بلاده الدائم لسيادة لبنان وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه شكر رجي أرمينيا على مبادرتها، مشيداً بالدور الإيجابي والبنّاء الذي يضطلع به الأرمن اللبنانيون ومساهماتهم في مختلف القطاعات، كما أكد وقوف لبنان إلى جانب أرمينيا في نضالها من أجل سيادتها واستقلالها. وتناول اللقاء أيضاً التطورات اللبنانية في ضوء اتفاق الإطار برعاية أميركية، حيث شدد رجي على أن الاتفاق يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات، مع ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الكامل، وتحرير الأسرى، واستكمال التفاوض حول ترسيم الحدود البرية.

وأكد وزير الخارجية أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن وجود أي قوة مسلحة موازية للجيش لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، ووصف اتفاق الإطار بأنه "بداية البدايات" نحو تكريس القرار اللبناني المستقل، معرباً عن تفاؤله الحذر بمسار المفاوضات. بدوره، رأى كوستانيان أن تحقيق السلام يتطلب شجاعة سياسية، وهو ما أيده رجي مؤكداً أن لبنان يتطلع إلى السلام بما يحقق الازدهار والاستقرار ويضمن حياة كريمة لشعبه.

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان مساعدات إنسانية

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