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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : حكم مباراة مصر والأرجنتين فاسد

أحمد موسى
أحمد موسى

اتهم الإعلامي أحمد موسى حكم مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالفساد.

وقال، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المنتخب المصري تم إقصاؤه «بفعل فاعل»، مضيفًا: «مفيش أحسن من كده أداء للفراعنة، ولعبنا أحسن ماتش لينا».

وواصل الإعلامي أحمد موسى: «مش عارف ليه الهدف التاني لينا اتلغى، وكل لاعبينا رجالة، وأبكوا الأرجنتين عندما سجل رجالتنا الهدفين الأول والثاني»، مضيفًا: «لما اتعادلنا قلت كفاية كده، قلت الماتش خلص، لأنهم ضغطوا عليك وخلوك مش عارف تتحرك».

وأضاف: «أول مشاركة لمصطفى شوبير في كأس العالم، وعمل كده، وميسي، هداف البطولة حتى الآن، مش عارف يسجل في شوبير. إحنا فرحانين وفخورين برجالتنا، وقدمنا أداءً هائلًا، وحسام حسن مدرب عالمي، وأفضل من أنشيلوتي، مدرب البرازيل».

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه قائلًا: «البرتغال ودعت البطولة بعد الهزيمة أمام إسبانيا في الوقت بدل الضائع، كما ودعت البرازيل وكندا والمكسيك وأمريكا وألمانيا، ولم يتبقَّ لنا في البطولة إلا المنتخب المغربي الشقيق، وربنا يوفقه في مباراته القادمة».


 

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