بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان سوهاج وسط استعدادات مكثفة

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج على مقار اللجان الامتحانية، استعدادًا لأداء امتحاني مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط حالة من الهدوء والانضباط، قبل دقائق من انطلاق صافرة البداية لأحد أيام ماراثون الثانوية العامة.

ويؤدي نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة داخل 87 لجنة موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والتعليمية، للتأكد من انتظام دخول الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وحرص الطلاب على الوصول مبكرًا إلى المدارس، لمراجعة بعض النقاط الأخيرة قبل بدء الامتحان، وسط حالة من الترقب والقلق المصحوب بالأمل في تحقيق نتائج جيدة، خاصة أن مادتي الفيزياء والتاريخ تمثلان أهمية كبيرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية لما لهما من تأثير في المجموع النهائي.

وكانت محافظة سوهاج قد أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، برفع درجة الجاهزية داخل جميع اللجان، والتأكد من توافر الخدمات الأساسية من كهرباء وتهوية ومياه شرب، مع التنسيق بين جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلاب والمراقبين إلى اللجان، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية، سير الامتحانات على مدار اليوم، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل عاجل، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.