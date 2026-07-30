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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يحدد سعر التعاقد مع رودري

رودري
رودري
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

يستعد نادي ريال مدريد، لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع الإسباني رودري، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، بعدما شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة عززت من فرص انتقاله إلى صفوف الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير صحفية، حسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، موقفه من الصفقة، ووافق على بدء التحرك الرسمي لضم اللاعب، بعد أن كان مترددًا في وقت سابق بسبب تقدمه في العمر وسجله الطبي، خاصة إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في عام 2024.

ويعتقد ريال مدريد أنه قادر على إنهاء صفقة رودري لصالحه مقابل مبلغ يتراوح بين 40 لـ 50 مليون يورو فقط 

أهمية رودري لـ ريال مدريد

وأكد الصحفي ديفيد أورنستين ، أن مسؤولي ريال مدريد يتعاملون مع الصفقة بثقة كبيرة، ويعتقدون أن فرص إتمامها هذا الصيف أصبحت مرتفعة، في ظل القناعة المتزايدة داخل النادي بإمكانية ارتداء رودري قميص "الميرنجي".

من جانبه، أوضح الصحفي بن جاكوبس ، أن مانشستر سيتي ينتظر وصول عرض رسمي من النادي الإسباني خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى للمقربين منه رغبته في العودة إلى العاصمة الإسبانية وخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.

وجاء هذا التحول في موقف إدارة النادي الملكي بعد المستويات المميزة التي قدمها رودري مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز أسباب تتويج "لاروخا" باللقب، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي سياق متصل، كشف الصحفي ماريو كورتيجانا أن فكرة التعاقد مع رودري لم تأتِ بطلب مباشر من المدير الفني جوزيه مورينيو، رغم مطالبته المستمرة بضم لاعب ارتكاز، إلا أن الإدارة ترى في نجم مانشستر سيتي الحل المثالي لتعويض الفراغ الذي خلفه رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

نادي ريال مدريد ريال مدريد مانشستر سيتي بيريز رودري

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