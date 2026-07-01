قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: أندية الدوري الإماراتي تتنافس على ضم حسام عبد المجيد
النيابة العامة تكشف: تسليم أكثر من 100 ألف مركبة لمالكيها.. واسترداد أصول بـ4.5 مليار جنيه
النيابة العامة: ارتفاع عائدات بيع المركبات المُصادرة بالمزادات إلى نحو 2.5 مليار جنيه
مباحثات «أمريكية - قطرية» حول إيران .. وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
«مبابي» يفك شفرة السويد ويمنح فرنسا التقدّم في الشوط الأول | صور
وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله
هشام العسكري يكشف أسباب موجات الحر في عدد من الدول الأوروبية | فيديو
المرافعة في محاكمة 50 متهما بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. الأحد
إيران تفجّر مفاجأة بشأن مضيق هرمز : المرور المجاني للسفن لن يستمر سوى 60 يومًا
متحدث الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار واستعدادات صيف 2026 | فيديو
منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يستدعي 3 لاعبين من نادي الإسماعيلي
وفاة والدة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن جدول مبارياته في الدوري الإسباني 2027/2026 بقيادة مورينيو ومواجهة نارية أمام برشلونة

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2027/2026، وكشف رسميًا عن جدول مباريات الأندية، وفي مقدمتها ريال مدريد، الذي يستعد لانطلاقة موسم جديد بطموحات استعادة اللقب المحلي.

وكان برشلونة قد تُوّج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2025/2026 تحت قيادة هانز فليك، بينما حل ريال مدريد في المركز الثاني، في موسم شهد تغييرات فنية داخل النادي الملكي، أبرزها رحيل تشابي ألونسو ثم تولي ألفارو أربيلوا، قبل أن يستقر النادي على عودة جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في ولاية ثانية.

ومن المقرّر أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس 2026، على أن تُختتم في 30 مايو 2027، وفق ما أعلنه الاتحاد الإسباني.

ويبدأ ريال مدريد مشواره بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026/2027

الدور الأول

  • الجولة 1: ريال مدريد × ريال سوسيداد (برنابيو)
  • الجولة 2: إسبانيول × ريال مدريد
  • الجولة 3: ريال مدريد × مالقا
  • الجولة 4: ريال بيتيس × ريال مدريد
  • الجولة 5: ريال مدريد × رايو فاليكانو
  • الجولة 6: إلتشي × ريال مدريد
  • الجولة 7: أتلتيكو مدريد × ريال مدريد
  • الجولة 8: ريال مدريد × فياريال
  • الجولة 9: ريال مدريد × إشبيلية
  • الجولة 10: ريال مدريد × برشلونة
  • الجولة 11: راسينج سانتاندير × ريال مدريد
  • الجولة 12: فالنسيا × ريال مدريد
  • الجولة 13: ريال مدريد × سيلتا فيجو
  • الجولة 14: ألافيس × ريال مدريد
  • الجولة 15: أتلتيك بلباو × ريال مدريد
  • الجولة 16: ريال مدريد × أوساسونا
  • الجولة 17: ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مدريد
  • الجولة 18: ريال مدريد × خيتافي
  • الجولة 19: ريال مدريد × ليفانتي

الدور الثاني

  • الجولة 20: مالقا × ريال مدريد
  • الجولة 21: ريال مدريد × ريال بيتيس
  • الجولة 22: رايو فاليكانو × ريال مدريد
  • الجولة 23: ريال سوسيداد × ريال مدريد
  • الجولة 24: ريال مدريد × أتلتيك بلباو
  • الجولة 25: إشبيلية × ريال مدريد
  • الجولة 26: ريال مدريد × فالنسيا
  • الجولة 27: فياريال × ريال مدريد
  • الجولة 28: ريال مدريد × إسبانيول
  • الجولة 29: سيلتا فيجو × ريال مدريد
  • الجولة 30: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد
  • الجولة 31: أوساسونا × ريال مدريد
  • الجولة 32: خيتافي × ريال مدريد
  • الجولة 33: ريال مدريد × إلتشي
  • الجولة 34: ليفانتي × ريال مدريد
  • الجولة 35: ريال مدريد × برشلونة
  • الجولة 36: ريال مدريد × راسينج سانتاندير
  • الجولة 37: ألافيس × ريال مدريد
  • الجولة 38: ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مدريد

ويختتم ريال مدريد موسمه بمواجهة قوية أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، في سباق طويل يمتد حتى الأمتار الأخيرة من الليغا.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني مباريات ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

شادي زلطة

تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

الدواجن

هتشتريها بكام بكره؟.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

ترشيحاتنا

اتليتكو مدريد وريال مدريد

موعد ديربي مدريد في الدوري الإسباني 2026/2027 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

زد يُنهي ترتيبات معسكر تركيا استعدادًا للموسم الجديد

زد يُنهي ترتيبات معسكر تركيا استعدادًا للموسم الجديد

عمرو محمود ياسين

أداء هولندا مُمل .. عمرو محمود ياسين يحتفل بتأهل منتخب المغرب لدور الـ 16

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق بفستان أبيض ساحر ومجوهرات فاخرة.. إطلالة راقية تخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد