ريال مدريد يعلن جدول مبارياته في الدوري الإسباني 2027/2026 بقيادة مورينيو ومواجهة نارية أمام برشلونة

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2027/2026، وكشف رسميًا عن جدول مباريات الأندية، وفي مقدمتها ريال مدريد، الذي يستعد لانطلاقة موسم جديد بطموحات استعادة اللقب المحلي.

وكان برشلونة قد تُوّج بلقب الدوري في الموسم الماضي 2025/2026 تحت قيادة هانز فليك، بينما حل ريال مدريد في المركز الثاني، في موسم شهد تغييرات فنية داخل النادي الملكي، أبرزها رحيل تشابي ألونسو ثم تولي ألفارو أربيلوا، قبل أن يستقر النادي على عودة جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في ولاية ثانية.

ومن المقرّر أن تنطلق منافسات الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس 2026، على أن تُختتم في 30 مايو 2027، وفق ما أعلنه الاتحاد الإسباني.

ويبدأ ريال مدريد مشواره بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026/2027

الدور الأول

الجولة 1: ريال مدريد × ريال سوسيداد (برنابيو)

الجولة 2: إسبانيول × ريال مدريد

الجولة 3: ريال مدريد × مالقا

الجولة 4: ريال بيتيس × ريال مدريد

الجولة 5: ريال مدريد × رايو فاليكانو

الجولة 6: إلتشي × ريال مدريد

الجولة 7: أتلتيكو مدريد × ريال مدريد

الجولة 8: ريال مدريد × فياريال

الجولة 9: ريال مدريد × إشبيلية

الجولة 10: ريال مدريد × برشلونة

الجولة 11: راسينج سانتاندير × ريال مدريد

الجولة 12: فالنسيا × ريال مدريد

الجولة 13: ريال مدريد × سيلتا فيجو

الجولة 14: ألافيس × ريال مدريد

الجولة 15: أتلتيك بلباو × ريال مدريد

الجولة 16: ريال مدريد × أوساسونا

الجولة 17: ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مدريد

الجولة 18: ريال مدريد × خيتافي

الجولة 19: ريال مدريد × ليفانتي

الدور الثاني

الجولة 20: مالقا × ريال مدريد

الجولة 21: ريال مدريد × ريال بيتيس

الجولة 22: رايو فاليكانو × ريال مدريد

الجولة 23: ريال سوسيداد × ريال مدريد

الجولة 24: ريال مدريد × أتلتيك بلباو

الجولة 25: إشبيلية × ريال مدريد

الجولة 26: ريال مدريد × فالنسيا

الجولة 27: فياريال × ريال مدريد

الجولة 28: ريال مدريد × إسبانيول

الجولة 29: سيلتا فيجو × ريال مدريد

الجولة 30: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد

الجولة 31: أوساسونا × ريال مدريد

الجولة 32: خيتافي × ريال مدريد

الجولة 33: ريال مدريد × إلتشي

الجولة 34: ليفانتي × ريال مدريد

الجولة 35: ريال مدريد × برشلونة

الجولة 36: ريال مدريد × راسينج سانتاندير

الجولة 37: ألافيس × ريال مدريد

الجولة 38: ديبورتيفو لاكورونيا × ريال مدريد

ويختتم ريال مدريد موسمه بمواجهة قوية أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، في سباق طويل يمتد حتى الأمتار الأخيرة من الليغا.