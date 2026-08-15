ضبط شخصان يديران صفحة لبيع الألعاب النارية على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بمحافظة الفيوم بمقابل مادى.

وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الألعاب النارية بالفيوم.

و بالفحص تم تحديد وضبط القائمبن على إدارة الصفحة المشار إليها (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان محافظة الفيوم)، وضبط بحوزتهم (850 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأنواع – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.