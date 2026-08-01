بعد تحسن الأحوال البحرية.. إعادة فتح الشواطئ أمام المصطافين بمرسى مطروح

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، إعادة فتح الشواطئ المفتوحة أمام المواطنين والسماح باستئناف السباحة، بعد تحسن الأحوال البحرية واستقرار حالة البحر، وذلك عقب فترة من الإغلاق بسبب ارتفاع الأمواج.

إعادة فتح الشواطئ

وأكدت رئاسة المدينة أن قرار إعادة فتح الشواطئ جاء بعد المتابعة المستمرة لحالة البحر والتأكد من توافر عوامل السلامة، بما يسمح باستقبال المصطافين وممارسة السباحة داخل المناطق المخصصة والآمنة.

التزام بالتعليمات

وشددت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، والسباحة داخل المناطق المحددة فقط، مع عدم تجاوز حدود الأمان أو مخالفة الرايات الإرشادية حفاظًا على سلامتهم.

كما أكدت استمرار انتشار فرق الإنقاذ على جميع الشواطئ لمتابعة الحالة والتدخل الفوري عند الحاجة، مشيرة إلى أن حالة البحر تخضع للمراقبة المستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال حدوث أي تغيرات في الأحوال البحرية.

ودعت رئاسة المدينة المواطنين وزائري مرسى مطروح إلى الاستمتاع بالشواطئ مع الالتزام بإجراءات السلامة والإرشادات المعلنة، بما يضمن قضاء عطلة آمنة للجميع.