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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد الخارجية: لا توجد حتى الآن أي أخبار عن إعادة فتح مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

سيارات
سيارات

قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إنّه لا توجد حتى الآن أي أخبار رسمية بشأن إعادة فتح مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، موضحًا أن المبادرات تختلف عن القوانين، إذ تُطرح لفترة زمنية محددة ثم تنتهي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة عبر قناة النهار"، أنّ مبادرة استيراد السيارات كانت مفتوحة خلال فترة سابقة واستفاد منها عدد كبير من المصريين في الخارج، إلا أن مصر تشهد حاليًا طفرة كبيرة في صناعة السيارات، مضيفًا: «الدول كلها من حقها اتخاذ كافة التدابير عشان تحمي صناعتها الوطنية وتنميها»، مشيرًا إلى أن إعادة فتح المبادرة لم يُعلن عنها حتى الآن.

وتطرق الجوهري إلى مبادرة «بيتك في مصر»، موضحًا أنها ما تزال قائمة، وتشمل طرح أراضٍ ووحدات سكنية من خلال وزارة الإسكان، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن طرح جديد خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة الإسكان لزيادة عدد الطروحات، خاصة في ظل الطلب الكبير من الجاليات المصرية بالخارج على هذه المبادرة.

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