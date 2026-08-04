"اعرف كليتك".. جامعة دمنهور تستعرض أقسام كلية الهندسة المرتبطة بسوق العمل

في استجابة عملية لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وفي إطار مبادرة "اعرف كليتك"؛ التي أطلقتها جامعة دمنهور لتعريف الطلاب الجدد وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج الدراسية بكليات الجامعة، استعرضت كلية الهندسة أقسامها العلمية التي تواكب التطورات الهندسية ومشروعات التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد خيرت، عميد كلية الهندسة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد خيرت أن الرؤية الأكاديمية لكلية الهندسة بجامعة دمنهور تقوم على تخريج مهندس متميز يجمع بين الكفاءة العلمية والقدرة على الابتكار وريادة الأعمال وحل مشكلات المجتمع، وذلك عبر التكامل بين العلوم الهندسية الأساسية والتطبيق العملي والمعملي، مع التركيز على التخصصات الواعدة في مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتصميم المستدام، بما يدعم أهداف "رؤية مصر 2030" ويسهم في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عميد الكلية" أن الكلية تولي اهتماما كبيرا بربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتأهيل الخريج للعمل بكفاءة في مواقع الإنتاج والتشغيل والتصميم والاستشارات الهندسية، مع ترسيخ قيم الجودة والسلامة المهنية وثقافة التعلم المستمر.

وتضم كلية الهندسة بجامعة دمنهور 4 أقسام علمية رئيسية تمثل ركائز الهندسة الحديثة وهي:

*قسم هندسة القوى الميكانيكية Mechanical Power Engineering* يعنى بدراسة تصميم وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة والتبريد والتكييف والمحركات. ويؤهل الخريج للعمل في محطات القوى، مصانع البترول والبتروكيماويات، شركات الطاقة المتجددة، ومصانع السيارات والمعدات.

*قسم الهندسة الكهربية Electrical Engineering* ويضم شعبتي:

- *قوى كهربية*: تركز على توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية والتحكم الآلي. وتؤهل للعمل في شركات الكهرباء، محطات الطاقة، والتحكم الصناعي.

- *اتصالات وإلكترونيات*: تعنى بتصميم شبكات الاتصالات، الأنظمة المدمجة، والدوائر الإلكترونية. وتؤهل للعمل في شركات الاتصالات، الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي.

ويهدف القسم لتخريج مهندسين قادرين على قيادة التحول الرقمي والطاقة الذكية.

*قسم الهندسة المعمارية Architectural Engineering*

يركز على التصميم المعماري والإنشائي والعمراني المستدام. ويعد الخريج للعمل في مكاتب الاستشارات الهندسية، شركات المقاولات، التخطيط العمراني، وتصميم المدن الذكية والمنشآت الخضراء.

*قسم الهندسة المدنية Civil Engineering*

يعنى بتصميم وتنفيذ وصيانة البنية التحتية من طرق وكباري ومباني وسدود وشبكات مياه. ويؤهل الخريج للعمل في شركات المقاولات الكبرى، مكاتب التصميم، إدارة المشروعات، والهيئات الحكومية المعنية بالتعمير.

وتدعو كلية الهندسة بجامعة دمنهور طلاب الثانوية العامة للانضمام إلى صرحها الأكاديمي، والاستفادة من ورشها ومعاملها المتطورة وبرامجها الهندسية المرتبطة مباشرة بمشروعات الدولة القومية، لضمان مستقبل مهني واعد في أحد أهم قطاعات البناء والتنمية.