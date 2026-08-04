تعرف على صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

واصل ريال مدريد تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أبرم أربع صفقات قوية شملت مختلف خطوط الفريق، في إطار خطة النادي لتجديد الدماء وتعزيز المنافسة.



دين هويسن انضم المدافع الإسباني الشاب قادمًا من بورنموث مقابل 62.5 مليون يورو. ويبلغ من العمر 21 عامًا، وخاض 40 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما تبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو.



ألفارو كاريراس تعاقد ريال مدريد مع الظهير الأيسر قادمًا من بنفيكا مقابل 50 مليون يورو. ويبلغ اللاعب 23 عامًا، وشارك في 40 مباراة، أحرز خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، فيما تصل قيمته السوقية إلى 50 مليون يورو.



فرانكو مستانتونو ضم النادي الملكي الجناح الأيمن الأرجنتيني من ريفر بليت مقابل 45 مليون يورو. ويبلغ اللاعب 19 عامًا، وخاض 30 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا، وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.



ترينت ألكسندر-أرنولد أتم ريال مدريد تعاقده مع الظهير الأيمن الإنجليزي قادمًا من ليفربول مقابل 10 ملايين يورو. ويبلغ أرنولد 27 عامًا، وشارك في 30 مباراة خلال الموسم الماضي، وقدم 5 تمريرات حاسمة، بينما تبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو.



وبهذه الصفقات، يؤكد ريال مدريد عزمه على بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.