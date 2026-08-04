محمد صلاح يرتدي القميص رقم 11 مع طرابزون سبور

كشفت صورة متداولة لقميص النجم المصري محمد صلاح مع نادي طرابزون سبور التركي، عن ارتدائه القميص رقم 11 خلال مشواره مع الفريق، بعد اقترابه من إتمام انتقاله إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحمل القميص اسم محمد صلاح أعلى الرقم 11، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي، التي تنتظر الإعلان الرسمي عن انضمام قائد منتخب مصر إلى صفوف الفريق التركي.



ويُعد الرقم 11 من الأرقام التي ارتبطت بمسيرة محمد صلاح، إذ سبق وأن ارتداه في عدد من محطاته الكروية، قبل أن يستقر عليه مع تجربته الجديدة المنتظرة في الدوري التركي.