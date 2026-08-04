شبكة تركية تكشف جدول محمد صلاح قبل توقيعه مع طرابزون سبور

كشفت شبكة 61saat التركية تفاصيل برنامج النجم المصري محمد صلاح، غدًا الأربعاء، خلال وجوده في تركيا، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وبحسب الشبكة، يبدأ جدول محمد صلاح بمغادرة جزيرة ميكونوس اليونانية في تمام الساعة 8:30 صباحًا متجهًا إلى إسطنبول، على أن يصل إلى مطار إسطنبول في تمام 10:30 صباحًا.

ومن المقرر أن يحظى صلاح باستقبال رسمي في 12 ظهرًا، قبل الخضوع للفحص الطبي، ثم التوقيع الرسمي على العقود داخل مكتب رئيس النادي.

وفي تمام 7 مساءً، يغادر محمد صلاح إسطنبول متجهًا إلى مدينة طرابزون برفقة رئيس النادي، استعدادًا لبدء مراسم تقديمه أمام جماهير الفريق.

وأشارت الشبكة التركية إلى أن حفل تقديم محمد صلاح وإتمام مراسم التوقيع أمام الجماهير سيقام يوم الخميس المقبل على ملعب بابارا بارك.

كما كشفت التقارير أن النجم المصري سيرتدي القميص رقم 11 مع طرابزون سبور.