إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم على طريق جمصه

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الرابط بين قريتي وزير ودميانة بطريق جمصة - المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع حادث على طريق جمصه وإصابة أربعة أشخاص



انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، حيث تبين إصابة كل من: حمادة عبد الحميد يونس (38 عامًا) بسحجات بالقدم اليسرى، وعبد اللطيف كمال أحمد (27 عامًا) بجرح قطعي بالقدم اليمنى، ويوسف رمضان الدمرداشي (14 عامًا) بسحجات بالوجه واليد اليسرى والقدم اليمنى، ومؤمن التابعي سامي (27 عامًا) بكدمة متورمة أسفل العين اليسرى وسحجات بالذراع الأيسر.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق