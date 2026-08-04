اندلاع حريق في مزارع نخيل بالقرب من الأحياء السكنية بالوادي الجديد

اندلع حريق، مساء اليوم، داخل عدد من مزارع النخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد؛ مما استدعي فصل التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء السكنية شمال المدينة كإجراء احترازي لتأمين أعمال الإطفاء.



تلقت الأجهزة الأمنية الوادي الجديد إخطارًا بنشوب حريق بمنطقة المعلمين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء من وحدة إطفاء الخارجة، وبدأت في محاصرة ألسنة اللهب ومنع وصولها إلى المزارع والممتلكات المجاورة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات التبريد للسيطرة الكاملة على الحريق.

وشهدت منطقة المعلمين فصل التيار الكهربائي عنها وعن عدد من الأحياء القريبة من موقع الحريق، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتسهيل أعمال فرق الإطفاء، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة النهائية على النيران.