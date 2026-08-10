أوكرانيا: ارتفاع عدد مصابي هجمات أوديسا إلى 13 شخصًا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة أوديسا الأوكرانية أوليج كيبر، ارتفاع عدد المصابين جراء الهجمات الروسية على تلك المدينة إلى 13 شخصًا، بينهم شخص في حالة خطرة.
وقال كيبر، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية، إن عدد المصابين في الهجوم المكثف بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة على منطقة أوديسا ارتفع إلى 13 شخصًا، مضيفًا أن 6 من المصابين يتلقون العلاج حاليًا داخل المستشفى؛ حيث يعاني أحدهم من إصابة خطيرة، بينما وُصفت حالة 5 آخرين بالمتوسطة.
وتابع المسؤول الأوكراني أن بقية المصابين يتلقون العلاج دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى.