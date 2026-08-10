ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجة الحر في كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر التي تجتاح كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا، وأكثر من 3237 مصابا بأمراض مرتبطة بالإجهاد الحراري.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس" اليوم الاثنين أن موجة حر قياسية لا تزال تجتاح البلاد، فيما تسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في نفوق ما يقدر بنحو 900 ألف رأس من الماشية، و1.4 مليون سمكة.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تظل درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل خلال النهار إلى حوالي 35 درجة مئوية.