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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رزق من ربنا.. أفشة يتحدث عن أهدافه الحاسمة ويكشف هدفه مع الأهلي

أفشة
أفشة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأهداف الحاسمة التي سجلها خلال مسيرته مع الفريق، مؤكدًا أنها تأتي بتوفيق من الله نتيجة الالتزام والاجتهاد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وقال أفشة، خلال حواره مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي: «الأهداف الحاسمة؟ ده بيبقى رزق من ربنا وتوفيق كبير، عشان ملتزم أو بتتعب في شغلك أو بتسمع كلام المدرب، فربنا دايمًا بيكافئ».

وأضاف لاعب الأهلي: «أتمنى السنة دي تبقى سنة مهمة لينا كلنا، وأجيب أهداف مهمة وزمايلي يجيبوا، بس أهم حاجة إننا لازم ناخد بطولات السنة دي إن شاء الله».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، معسكره الإعدادي حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا خلال فترة الإعداد، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.

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