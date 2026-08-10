برشلونة يُخلد اسم ليفاندوفسكي في قائمة أساطيره رسمياً

خَلد نادي برشلونة اسم نجمه البولندي السابق روبرت ليفاندوفسكي في قائمة أساطير النادي، رغم وجوده 4 سنوات فقط في صفوف الفريق الكتالوني.

صاحب الـ37 عاماً التحق بصفوف العملاق الكتالوني في صيف 2022 من بايرن ميونيخ مقابل نحو 50 مليون يورو، وصنع تاريخاً مثيراً للاعجاب بتسجيله 134 هدفاً في الدوري الإسباني بالإضافة إلى 24 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، ما أدى لدخوله قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي.

ورغم أن ليفاندوفسكي قضى مدة قصيرة في كامب نو، إلا أن إدارة النادي صنفته رسمياً ضمن الأساطير بسبب نجاحه الكبير وبصماته الخالدة.

انتقال ليفاندوفسكي

وانتقل "ليفا" هذا الصيف إلى نادي شيكاغو فاير الأميركي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ولعب حتى الآن مباراتين في الدوري الأميركي للمحترفين وسجل هدفين.

ولا يزال برشلونة يبحث عن خليفة لليفاندوفسكي، وتبدو محاولاته يائسة حتى الآن لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد.