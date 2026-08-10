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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.. رايو فاليكانو يتجه إلى ملعب بديل

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
مجدي سلامة

سيخوض رايو فاليكانو أولى مبارياته على أرضه هذا الموسم على ملعب ليجانيس، أحد أندية الدرجة الثانية، بسبب الظروف غير الآمنة في ملعبه.

وكان فاليكانو يبحث عن ملعب بديل لاستضافة مباراته في الدوري الإسباني الممتاز ضد ألافيس في 20 أغسطس، بعد أن صنّفت السلطات المحلية ملعب فاليكاس غير آمن لاستضافة المباريات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن رايو كان يدرس إمكانية خوض مبارياته على أرضه في مدينة بورجوس، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر (125 ميلاً) عن مقر النادي في جنوب مدريد.

مشجعو رايو فاليكانو

وقد أعرب مشجعو رايو، الذين يُعدّون من أكثر المشجعين حماسًا وولاءً في إسبانيا، عن استيائهم بسبب المسافة الطويلة التي سيقطعونها لمشاهدة مباريات فريقهم.

لكن ليجانيس صرّح في بيان يوم الاثنين أنه توصل إلى اتفاق مع رايو وسلطات مدريد للسماح للنادي باللعب على ملعبه "نظرًا للوضع الحساس" الذي يمر به ملعب فاليكاس.

وأُبرم الاتفاق "شريطة استيفاء ضمانات دنيا معينة لحماية مصالح" جماهير ليجانيس والنادي نفسه.

من غير المتوقع أن يلعب رايو على ملعبه في فاييكاس لفترة طويلة، إذ يحتاج الملعب إلى أعمال تجديد ليتوافق مع معايير الصحة والسلامة.

ويُعدّ رايو من أقدم الأندية في الدوري الإسباني من نواحٍ عديدة، منها عدم توفر بيع التذاكر عبر الإنترنت لمبارياته على أرضه.

وأكد النادي أن إقبال الجماهير على شراء تذاكر الموسم كان كبيرًا رغم مشكلة الملعب.

أنهى رايو الموسم الماضي في المركز الثامن في الدوري، ووصل إلى نهائي دوري الدرجة الخامسة، إذ خسر أمام كريستال بالاس.

ويبدأ رايو مشواره في الدوري بمواجهة إشبيلية يوم السبت.

رايو فاليكانو ليجانيس ملعب

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