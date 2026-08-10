الأردن: لا وزراء جدد بالحكومة والتعديل الحكومي سيكون محدودا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح المكتب، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات، ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز.

وأشار إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للأردن ولا تحتمل التأخير وتتطلب ضرورة مواصلة الوزراء المعنيين لاستكمال العمل فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين والتشريعات التي تخدم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكد حرص رئيس الوزراء على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي، يقوم على تراكم الخبرة والانسجام بين أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن الرئيس لم يُدخل وزيرا جديدا إلى حكومته منذ التعديل الأول الذي جرى خلال العام الأول على حكومته، ما يعكس توجها نحو الحفاظ على استقرار الفريق ومنحه الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولاها.