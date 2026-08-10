قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الواسع بعد صلاة الفجر.. أدعية مأثورة لطلب الرزق والبركة
مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل
للمتقدمين لحج القرعة.. تخصيص نسبة 1% للأكبر سنا
كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس معهد كيل يحذر ألمانيا من هدر مئات المليارات على أسلحة عفا عليها الزمن

رئيس معهد كيل
رئيس معهد كيل
أ ش أ

 حذّر رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي ، موريتس شولاريك ، من أن ألمانيا تخاطر بضخ مئات المليارات من اليورو في تقنيات عسكرية عفا عليها الزمن، بدلاً من الاستعداد لطبيعة الحروب المستقبلية.

وانتقد رئيس المعهدقرارات لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بشأن مواصلة الإنفاق بكثافة على الدبابات والفرقاطات وغيرها من المنظومات العسكرية التقليدية، بدلاً من إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة وتقنيات الأقمار الصناعية.

وقال شولاريك لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية : “لدينا قدر كبير من رأس المال، وخبرة صناعية واسعة، وما زلنا نمتلك في بعض المجالات تقنيات متقدمة للغاية ، لكن ما لا نملكه هو مئات الآلاف من الأشخاص الراغبين في ركوب الدبابات والتوجه إلى الجبهة”.

ورأى شولاريك أن على ألمانيا، حيثما أمكن، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، بدلاً من الاكتفاء بزيادة أعداد القوات والمركبات المأهولة والثكنات العسكرية.

وحذّر من أن برنامج ألمانيا، الذي تبلغ قيمته نحو 700 مليار يورو (809 مليارات دولار) لتحديث وتعزيز القوات المسلحة الألمانية «البوندسفير»، قد لا يحقق أهدافه ما لم تُجرَ عملية إعادة هيكلة جذرية لمنظومة المشتريات الدفاعية.

رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي تخاطر ألمانيا الاستعداد الحروب المستقبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. نواب البرلمان: الإصلاح الضريبي يجب أن يترجم إلى إنتاج وفرص عمل

مجلس النواب

برلمانية: لا وعود غير ملزمة في القطاع العقاري.. والرقابة الميدانية تعزز ثقة المواطنين

الاستثمار

محمد سمير لـ"صدى البلد": الصكوك الضريبية توجه مبتكر لخفض الدين ودعم الاستثمار

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد