رئيس معهد كيل يحذر ألمانيا من هدر مئات المليارات على أسلحة عفا عليها الزمن

حذّر رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي ، موريتس شولاريك ، من أن ألمانيا تخاطر بضخ مئات المليارات من اليورو في تقنيات عسكرية عفا عليها الزمن، بدلاً من الاستعداد لطبيعة الحروب المستقبلية.

وانتقد رئيس المعهدقرارات لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بشأن مواصلة الإنفاق بكثافة على الدبابات والفرقاطات وغيرها من المنظومات العسكرية التقليدية، بدلاً من إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة وتقنيات الأقمار الصناعية.

وقال شولاريك لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية : “لدينا قدر كبير من رأس المال، وخبرة صناعية واسعة، وما زلنا نمتلك في بعض المجالات تقنيات متقدمة للغاية ، لكن ما لا نملكه هو مئات الآلاف من الأشخاص الراغبين في ركوب الدبابات والتوجه إلى الجبهة”.

ورأى شولاريك أن على ألمانيا، حيثما أمكن، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، بدلاً من الاكتفاء بزيادة أعداد القوات والمركبات المأهولة والثكنات العسكرية.

وحذّر من أن برنامج ألمانيا، الذي تبلغ قيمته نحو 700 مليار يورو (809 مليارات دولار) لتحديث وتعزيز القوات المسلحة الألمانية «البوندسفير»، قد لا يحقق أهدافه ما لم تُجرَ عملية إعادة هيكلة جذرية لمنظومة المشتريات الدفاعية.