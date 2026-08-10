روسيا تتقدم بدعوى جديدة لمحكمة التحكيم الرياضي

قدم الاتحاد الروسي لألعاب القوى بدعوى جديدة إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.



وأعلن الاتحاد أن الطعن الأخير يستهدف القيود التي يرى أنها تنتهك حقوقه وتمنعه من تمثيل الرياضيين الروس تمثيلاً كاملاً على الصعيد الدولي

وأضاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى أن هذه الاجراءات حرمته من المشاركة في عمليات صنع القرار في الاتحاد الدولي، بما في ذلك اجتماعات المجلس والتصويت، ومنعت المسؤولين والخبراء الروس من المشاركة في مؤتمرات التدريب والندوات وبرامج التطوير المهني.

ويأتي الطلب الجديد بعد أن قدم الاتحاد الروسي للقوى طعناً منفصلا في التاسع من يوليو ضد قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتمديد تعليق مشاركة الرياضيين الروس في المنافسات الدولية.