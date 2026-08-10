قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تطلق برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار لخفض تكاليف شحن الصلب بين المقاطعات

كندا تطلق برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار لخفض تكاليف شحن الصلب بين المقاطعات
كندا تطلق برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار لخفض تكاليف شحن الصلب بين المقاطعات
أ ش أ

 أعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا أنها تعتزم خفض تكاليف شحن الصلب داخلياً خلال العام المقبل، في محاولة لمساندة المنتجين المحليين المتضررين من الرسوم الأميركية، وفق ما أعلن وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون اليوم /الإثنين/.
البرنامج الجديد، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، سيمنح الشركات خصماً يعادل 50% من تكاليف الشحن للمنتجات الفولاذية المؤهلة عبر السكك الحديدية أو السفن داخل كندا، ويمكن للشركات التقديم بدءاً من اليوم، على أن يستمر البرنامج حتى صيف 2027 أو حتى نفاد التمويل، مع سقف 50 مليون دولار لكل مستفيد.
ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع الشركات التي تعتمد على الصلب في عملياتها الصناعية على شراء المواد من المنتجين الكنديين بدلاً من الموردين الأمريكيين أو الدوليين.
وقال ماكينون إن "الكنديين يريدون شراء منتجات كندية، والحكومة تريد دعم ذلك".
ويشترط البرنامج أن تكون المنتجات كندية المنشأ وأن يكون مقصدها داخل البلاد، كما ألمحت الحكومة إلى أنها تدرس برامج مشابهة لقطاع الغابات، الذي يعاني أيضاً من الرسوم الأمريكية وتغير تدفقات التجارة العالمية.
ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في نوفمبر الماضي عن خطة للعمل مع شركات السكك الحديدية لخفض تكاليف شحن الأخشاب والصلب بين المقاطعات إلى النصف، وكان من المقرر أن يبدأ البرنامج في ربيع عام 2026 .

الحكومة الفيدرالية في كندا خفض تكاليف شحن الصلب الرسوم الأميركية وزير النقل الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

حادث التجمع

السرقة مش سبب الواقعة.. شقيق ضحية حادث التجمع يكشف مفاجآت دوية

ترشيحاتنا

تصوير فيلم فرصة سعيدة

بحضور مكي والكدواني.. تامر مرسي يحتفل ببدء تصوير «فرصة سعيدة»

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد