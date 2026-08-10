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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجة حر جديدة تضرب أوروبا وتفاقم مخاطر الحرائق وسط حرارة تقترب من 40 درجة

موجة حر جديدة تضرب أوروبا وتفاقم مخاطر الحرائق وسط حرارة تقترب من 40 درجة
موجة حر جديدة تضرب أوروبا وتفاقم مخاطر الحرائق وسط حرارة تقترب من 40 درجة
أ ش أ

 تستعد أوروبا هذا الأسبوع لموجة حر خامسة شديدة، تزيد الضغط على أنهارها الجافة وتهدد المحاصيل وترفع مخاطر اندلاع حرائق واسعة، وفق بيانات مراكز الأرصاد الأوروبية.
وتتوقع الأرصاد الفرنسية وصول الحرارة في شمال فرنسا إلى نحو 40 درجة يوم /الثلاثاء/ بينما قد تبلغ 38°C في فرانكفورت الجمعة، وتصل إلى منتصف الثلاثينيات في جنوب إنجلترا. وذكرت وكالة بلومبيرج أنه من المرجح أن تمنع "قبة حرارية" مرتفعة الضغط تشكل السحب الممطرة، ما يفاقم أزمة الأنهار الكبرى مثل الراين والبّو والدانوب، التي تعاني مستويات قياسية من الانخفاض.
وفي ألمانيا، عند كاوب على نهر الراين، هبط مستوى المياه إلى 16 سم يوم الاثنين، بعد تسجيل 24 سم الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ بدء السجلات عام 1880. وتشير توقعات هيئة الممرات المائية الألمانية إلى إمكانية تراجع المستوى إلى 4 سم بحلول الجمعة، ما يهدد الشحن النهري وإنتاج الطاقة.
وقفزت أسعار الكهرباء في فرنسا وألمانيا فوق 170 يورو لكل ميجاواط/ساعة خلال ذروة الطلب المسائي، مقارنة بأقل من 20 يورو ظهرا عندما تكون الطاقة الشمسية في ذروتها.
وأصدرت إيطاليا وكرواتيا تحذيرات "حمراء" للحرارة، بينما تشمل التحذيرات "الكهرمانية" جنوب شرق فرنسا وشمال سويسرا وغرب بولندا ومعظم جنوب شرق أوروبا، إضافة إلى إنجلترا.
وتشير النماذج الأوروبية إلى مخاطر حرائق مرتفعة هذا الأسبوع في المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفي اليونان يكافح نحو 200 رجل إطفاء حريقًا أدى إلى عمليات إجلاء قرب منطقة أتيكا.

موجة حر خاطر اندلاع حرائق واسعة مراكز الأرصاد الأوروبية الأرصاد الفرنسية

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