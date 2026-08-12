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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم أوكراني على زابوروجيه يسفر عن إصابة أحد موظفي المحطة

محطة زابوريجيه النووية
محطة زابوريجيه النووية
محمود نوفل

أفاد ممثل محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالهجوم الأوكراني الذي أسفر عن إصابة موظفين بالمحطة أثناء تأدية عملهم.

وفي وقت سابق ؛ أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، مقتل كبير مهندسي محطة زابوروجيه النووية ألكسندر ياكوفليف، إثر هجوم نفذته طائرة مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية، استهدف سيارة خدمية تابعة للمحطة، واصفاً الهجوم بأنه عمل إرهابي متعمد.

وقال ليخاتشيوف - للصحفيين - إن "المسيرة الأوكرانية استهدفت سيارة من طراز "تويوتا كامري" تابعة لمحطة زابوروجيه النووية عند الحدود الفاصلة بين المنطقة الصناعية للمحطة ومدينة إنيرغودار، ما أسفر عن مقتل ياكوفليف وسائق السيارة دميتري فيليبوف". 

محطة زابوروجيه الطاقة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا روسيا

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