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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين : حلف الناتو يتغلغل في منطقة المحيط الهادئ واحتمالية نشوب صراع تتزايد

بوتين
بوتين
محمود نوفل

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرحلة النهائية من مناورات أسطول المحيط الهادئ من على متن الطراد الصاروخي "فارياغ"

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات له : حلف الناتو يتغلغل في منطقة المحيط الهادئ واحتمالية نشوب صراع تتزايد ومشاة البحرية الروسية قادرون على إنجاز كافة المهام والمقاتلون يؤدون مهامهم ببطولة.

وأضاف بوتين : مناورات أسطول المحيط الهادئ ضرورية للحفاظ على الجاهزية القتالية وضمان أمن روسيا .ونؤكد استعداد موسكو للتعاون في المنطقة القطبية الشمالية بما في ذلك الطريق البحري الشمالي.

وتابع : مناورات أسطول المحيط الهادئ ضرورية لتعزيز الوجود العسكري الروسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد بوتين روسيا لا تشكل تهديداً لليابان ولا توجد لدى موسكو أي ادعاءات ضد طوكيو ، مضيفا " اليابان فرضت عقوبات على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا دون الخوض حتى في أسبابه الجذرية.

وزاد : اليابان أدرجت روسيا في الوثائق العقائدية لأول مرة ضمن التهديدات الرئيسية التي تواجهها.

وشدد على ضرورة إجراء مناورات مماثلة لتدريبات أسطول المحيط الهادئ مع مراعاة خبرة العملية العسكرية الخاصة.

وبيّن أن قوات أسطول المحيط الهادئ قادرة على مواجهة أي تحدٍ بفضل الجرأة والاحترافية والشجاعة ، وأسطول المحيط الهادئ ينفذ المهام الموكلة إليه بنجاح تام في نطاق منطقة مسؤوليته.

ونوه الى أن هناك خطط نشر منظومات أسلحة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل تهديدات لروسيا أيضاً وسيتم دعم مقترحات قائد أسطول المحيط الهادئ بشأن تطوير الأسطول

وواصل تصريحاته : روسيا مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى الواقعة على طول الطريق البحري الشمالي في إطار القانون البحري الدولي القائم .وروسيا سترد بالمثل على أي محاولات للاستيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي منطقة.

كما ختم : روسيا مستعدة دائماً للبحث عن حلول وسط مقبولة لجميع جيرانها.

بوتين المحيط الهادئ القانون البحري الدولي روسيا الناتو

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