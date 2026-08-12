تلفريك عمان يقترب من التنفيذ.. الحكومة الأردنية تعلن بدء أعمال التصميم

قالت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إن الحكومة الأردنية كشفت عن توقيع عقد تصميم وتنفيذ وتوريد مشروع تلفريك عمّان، إلى جانب الإعلان عن التصميم الخاص بالمنظومة والخدمات والمرافق والمحطات، تمهيداً لإقرار التصميم النهائي للمشروع.

وأضافت الأغا أن المشروع يأتي ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2027-2029، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية وخيارات النقل في الأردن، وإضفاء طابع سياحي حضري على العاصمة عمّان، مشيرة إلى أن المشروع يخضع لمتابعة دورية لضمان تنفيذه وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة.

وأوضحت أن تلفريك عمّان سيسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوفير تجربة جديدة لاكتشاف معالم العاصمة، بما يعزز جاذبيتها كوجهة سياحية وحضرية، لافتة إلى أن المشروع واحد من 394 مشروعاً مدرجاً ضمن البرنامج التنفيذي.