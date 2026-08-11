الأردن والولايات المتحدة يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم /الثلاثاء/، مع وفد من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي، الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في عدة مجالات، كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية.

وأكد العاهل الأردني، خلال اللقاء، ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية.

وحذر من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس