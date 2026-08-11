الأردن يدين إعلان كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما أسمته "سيادة إسرائيل" على الجولان السوري المحتل.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردني السفير فؤاد المجالي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - لأن هذا الإعلان يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981.

وجدّد رفض المملكة القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها .

كما أكد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.