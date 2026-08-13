الأهلي يواجه ميلسونجين الألماني في افتتاح بطولة دوبوي الدولية لكرة اليد

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، منافسه ميلسونجين الألماني اليوم الخميس في بطولة دوبوي الدولية الودية المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 15 أغسطس الجاري.

ويلعب «رجال يد الأهلي» بالمجموعة الأولى بجانب فريقى ميلسونجين الألماني وسلوجا البوسني، بينما ضمت المجموعة الثانية المنتخب القطري وسبورتنج لشبونة وجروسيست سلوفان السلوفيني.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة الودية بمواجهة فريق ميلسونجين الألماني اليوم، قبل مواجهة سلوجا البوسني يوم 14 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية ومواجهات تحديد المراكز يوم 15 أغسطس.

ويتوجه الفريق بعد نهاية البطولة إلى روسيا لخوض بطولة ودية من 20 حتى 24 أغسطس الجاري.

وتأتي المشاركة في البطولة الودية في إطار استعدادات فريق الأهلي للموسم الجديد والتحضير الفني والبدني