مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-8-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 13-8-2026 عدد من المباريات أبرزها افتتاح الدوري السعودي الموسم الجديد 2026-2027
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X الحزم – 7.15 مساء – قناة Thmanyah
الدرعية X الأهلي – 9 مساء - قناة Thmanyah
الشباب X القادسية – 9 مساء - قناة Thmanyah
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
بشكتاش X هراديك كرالوف – 8 مساء
جورنيك زابرزي X فرينكفاروزي – 8 مساء
بافوس X سالزبورج – 8 مساء
إندرلخت X باوك سالونيكا – 9.30 مساء
رينجرز X ياجييلونيا بياليوستوك – 9.30 مساء
هارتس X بنفيكا – 9.45 مساء
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي
كاراباج X دينامو كييف – 7 مساء
دينامو مينسك X سبورتينج براجا – 8 مساء
ميتيلاند X بوهيميانز – 8 مساء
إف سي نوردشيايلاند X فالور – 8 مساء