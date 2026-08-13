مواعيد مباريات اليوم الخميس 13-8-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 13-8-2026 عدد من المباريات أبرزها افتتاح الدوري السعودي الموسم الجديد 2026-2027

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة





أبها X الحزم – 7.15 مساء – قناة Thmanyah

الدرعية X الأهلي – 9 مساء - قناة Thmanyah

الشباب X القادسية – 9 مساء - قناة Thmanyah

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي



بشكتاش X هراديك كرالوف – 8 مساء

جورنيك زابرزي X فرينكفاروزي – 8 مساء

بافوس X سالزبورج – 8 مساء

إندرلخت X باوك سالونيكا – 9.30 مساء

رينجرز X ياجييلونيا بياليوستوك – 9.30 مساء

هارتس X بنفيكا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لدوري المؤتمر الأوروبي



كاراباج X دينامو كييف – 7 مساء

دينامو مينسك X سبورتينج براجا – 8 مساء

ميتيلاند X بوهيميانز – 8 مساء

إف سي نوردشيايلاند X فالور – 8 مساء