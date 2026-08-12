في اليوم العالمي للشباب.. جامعة دمنهور تؤكد دعمها الكامل لطاقات الشباب وقدراتهم

بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، تقدم جامعة دمنهور خالص التحية والتقدير لشباب مصر وشباب الجامعة، وتؤكد اعتزازها بدورهم المحوري في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور أن الاحتفاء باليوم العالمي للشباب هو تجسيد لإيمان الدولة المصرية والجامعة بقدرات الشباب وطاقاتهم الإبداعية، مشيرا إلى أن شباب جامعة دمنهور شركاء أساسيون في مسيرة التطوير والتنمية.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور تلتزم بتوفير بيئة جامعية محفزة تدعم مواهب طلابها، وتصقل مهاراتهم، وتؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في كافة المجالات. كما تراهن على وعيهم وانتمائهم، وعلى قدرة هذا الجيل على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.

وتابع "رئيس الجامعة" أن رؤية مصر 2030 تضع الشباب في قلب أولوياتها، وجامعة دمنهور تسير على هذا النهج من خلال دعم الأنشطة الطلابية، ومراكز الابتكار وريادة الأعمال، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، مؤكدا أن الجامعة ستظل داعما وسندا لطلابها وشبابها في كل خطوة.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور تحرص في إطار احتفالاتها باليوم العالمي للشباب على تنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات وورش العمل التي تستهدف تنمية مهارات الطلاب وتعزيز انتمائهم الوطني.